Трамп обвинил Байдена в неспособности ответить на слова Путина о ядерном оружии

Разговоры западных политиков и украинских властей об ударах по российской территории заставили мир двигаться к Третьей мировой войне, заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News.
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