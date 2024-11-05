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Перерезало нервы и сухожилия. Во Владивостоке девочка едва не лишилась руки

Перерезало нервы и сухожилия. Во Владивостоке девочка едва не лишилась руки

Во Владивостоке девочке понадобилась срочная помощь специалистов из-за серьезной травмы. В результате несчастного случая она получила глубокий порез стеклом, который полностью перерезал сухожилия и нервы.

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