Перерезало нервы и сухожилия. Во Владивостоке девочка едва не лишилась руки

Во Владивостоке девочке понадобилась срочная помощь специалистов из-за серьезной травмы. В результате несчастного случая она получила глубокий порез стеклом, который полностью перерезал сухожилия и нервы.
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