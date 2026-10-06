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Как пельмени у Лунгина соединили Аллу Сигалову и Романа Козака на 17 лет

Как пельмени у Лунгина соединили Аллу Сигалову и Романа Козака на 17 лет

Алла Сигалова не из тех, кого назовёшь мягким педагогом. Хореограф, режиссёр, заведующая кафедрой — она годами не спускает пренебрежительного отношения к профессии.

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