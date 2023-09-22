Военное обозрение

3 543 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Языком как раз они трепят. Чего они добились атаковав здание штаба? Всего лищь повредили фасад исторического памятник...Прокомментировавш...
  • Сергей Oблезов
    Однако, женщина,  грамотнее -оленевода!Симоньян: После у...
  • Валерий Шаронов
    как ни прискорбно но они говорят и делают а мы похоже способны лишь языком трепать.Прокомментировавш...

Украинское консульство хочет выяснить, баннер «Слава Урине» в Нью-Йорке перед встречей Зеленского был ошибкой наборщика или «антиукраинским демаршем»

Украинское консульство хочет выяснить, баннер «Слава Урине» в Нью-Йорке перед встречей Зеленского был ошибкой наборщика или «антиукраинским демаршем»

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен рекламный баннер с надписью "Слава Урине!" на фоне анимированного украинского флага.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх