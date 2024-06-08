Игорь Сечин на ПМЭФ заявил о ревизии Западом подхода к зеленой повестке

Правительства, бизнес и инвесторы западных стран начинают ревизию своего подхода к зеленой повестке, которая обходится слишком дорого, рассказал главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках 27 Петербургского международного экономического форума.