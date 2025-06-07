Макеевка ❗️«Ул. Московская, Пиццерия"сан сити", 4 часа утра. Кто разрешил ставить игровые автоматы под окнами дома!!?? Ночью нет покоя.
Макеевка
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Макеевка ❗️«Ул. Московская, Пиццерия"сан сити", 4 часа утра. Кто разрешил ставить игровые автоматы под окнами дома!!?? Ночью нет покоя.
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