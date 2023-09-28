Чихиртма — это традиционное башкирское блюдо, которое готовят из мяса и овощей.
Чихиртма
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Чихиртма — это традиционное башкирское блюдо, которое готовят из мяса и овощей.
Свежие комментарии