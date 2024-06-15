"МегаФон" улучшил мобильную связь в труднодоступном городе Солигалич

В одном из самых труднодоступных городов России - Солигаличе Костромской области - "МегаФон" завершил модернизацию телекоммуникационных объектов, обеспечив жителей стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии