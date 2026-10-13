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Забытый хлам или золото? Советские вещи, за которые платят тысячи

Забытый хлам или золото? Советские вещи, за которые платят тысячи

Мода движется по кругу, и эстетика советской эпохи переживает мощное возвращение. То, что совсем недавно считалось признаком устаревшего «бабушкиного ремонта» и пылилось на антресолях, сейчас активно разбирают стилисты, дизайнеры интерьеров и коллекционеры.

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