Политнавигатор Жесткие правила въезда в РФ для граждан Украины отсекают тех, кто не мог раньше выбраться из под контроля Киева, или бежал от войны в Европу, но не поддерживает режим Зеленского.
Бегущим от киевского режима гражданам отказывают во въезде в РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Тварь ты жидовская....
Ответить
2 час.
Людмила Пименова
И так уже полукраины приперлось в Россию. Пусть живут на своих территориях и ждут, какая придет власть. Зачем они у нас? Эти, которые скалят зубы на наших раненых героев. Выпереть таких немедленно!!!
Ответить
2 час.
Silver Kont
Нет уж, пусть скачут дальше и отсасывают у бидона...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии