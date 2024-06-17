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Бегущим от киевского режима гражданам отказывают во въезде в РФ

Бегущим от киевского режима гражданам отказывают во въезде в РФ

Политнавигатор Жесткие правила въезда в РФ для граждан Украины отсекают тех, кто не мог раньше выбраться из под контроля Киева, или бежал от войны в Европу, но не поддерживает режим Зеленского.

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Комментарии
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Silver Kont
Тварь ты жидовская....
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2 час.
Людмила Пименова
И так уже полукраины приперлось в Россию. Пусть живут на своих территориях и ждут, какая придет власть. Зачем они у нас? Эти, которые скалят зубы на наших раненых героев. Выпереть таких немедленно!!!
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2 час.
Silver Kont
Нет уж, пусть скачут дальше и отсасывают у бидона...
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2 час.

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