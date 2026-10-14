Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт объяснил, чем грозит ВСУ отключение Starlink

Эксперт объяснил, чем грозит ВСУ отключение Starlink

Отключение спутниковой системы Starlink категорически ухудшит ситуацию для ВСУ. Об этом рассказал Zvezdanews военный эксперт Дмитрий Корнев.

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