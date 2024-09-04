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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В новом здании барнаульского аэропорта завершается монтаж стен

В новом здании барнаульского аэропорта завершается монтаж стен

Дизайн помещений в аэровокзальном комплексе будет отражать ключевые особенности Алтайского края Строительство нового здания аэропорта в Барнауле / Фото: Минтранспорта Алтайского края В Барнауле в новом аэровокзальном комплексе завершается монтаж стен, сообщает Минтранс Алтайского края.

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