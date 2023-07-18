Британский адмирал заявил, что российские танки изучают в секретной лаборатории

По его словам, специалисты анализируют особенности техники и пытаются сделать более эффективной броню своих машинВ Великобритании сообщили об изучении подбитых на Украине российских танков, которые специально доставляют в технопарк Портон-Даун.
По его словам, специалисты анализируют особенности техники и пытаются сделать более эффективной броню своих машинВ Великобритании сообщили об изучении подбитых на Украине российских танков, которые специально доставляют в технопарк Портон-Даун.
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