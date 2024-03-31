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В России ответили на заявление Финляндии об отправке западных военных на Украину

В России ответили на заявление Финляндии об отправке западных военных на Украину

Депутат Чепа: заявление Финляндии об отправке западных военных на Украину — пиар Заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что войска западных стран могут быть направлены на Украину в будущем — политический пиар, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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