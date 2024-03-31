В России ответили на заявление Финляндии об отправке западных военных на Украину

Депутат Чепа: заявление Финляндии об отправке западных военных на Украину — пиар Заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что войска западных стран могут быть направлены на Украину в будущем — политический пиар, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.