GBP/USD. 5 августа. Отчет COT. Британец весь в предвкушении результатов заседания Банка Англии

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера новый разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 23,6% по малой сетке Фибо, которая построена по последнему отрезку роста пары.