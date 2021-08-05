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GBP/USD. 5 августа. Отчет COT. Британец весь в предвкушении результатов заседания Банка Англии

GBP/USD. 5 августа. Отчет COT. Британец весь в предвкушении результатов заседания Банка Англии

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера новый разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 23,6% по малой сетке Фибо, которая построена по последнему отрезку роста пары.

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