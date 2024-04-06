Фредерик Вассёр: Меня не волнует отставание Леклера от Сайнса

FerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр высказался об отставании Шарля Леклера от Карлоса Сайнса в сезоне-2024 – за три прошедшие гонки монегаск ни разу не финишировал впереди напарника, а в Японии квалифицировался на четыре позиции ниже.