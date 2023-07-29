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Дэвин Хейни подерется с Реджисом Прогрейсом за титул в первом полусреднем весе (ESPN)

Поединок запланирован на 28 октября в Лас-Вегасе (США). Это будет дебют абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни в первой полусредней категории.

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