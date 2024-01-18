В Госдуме оценили призыв экс-главкома НАТО помочь Украине атаковать Крым

АЛ

Александр Лагуткин

Этому утырку-Бридлаву похоже жить надоело как в том анекдоте - "дедушка старый, ему всё равно". Только вокруг него в Европе полно молодых, которые хотят жить. Пусть их спросит, хотят-ли они сгореть в ядерном костре.