В Госдуме оценили призыв экс-главкома НАТО помочь Украине атаковать Крым

REUTERS/Alina Smutko Запад только подтвердит свои террористические наклонности в случае, если согласится помочь Украине атаковать Крым, заявил "Известиям" заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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