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В Госдуме оценили призыв экс-главкома НАТО помочь Украине атаковать Крым

В Госдуме оценили призыв экс-главкома НАТО помочь Украине атаковать Крым

REUTERS/Alina Smutko Запад только подтвердит свои террористические наклонности в случае, если согласится помочь Украине атаковать Крым, заявил "Известиям" заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Этому утырку-Бридлаву похоже жить надоело как в том анекдоте - &quot;дедушка старый, ему всё равно&quot;.  Только вокруг него в Европе полно молодых, которые хотят жить. Пусть их спросит, хотят-ли они сгореть в ядерном костре.
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