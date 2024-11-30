Неожиданное открытие: как микроволновка помогает продлить жизнь губкам для мытья посуды Юлия ЧелкановаВ современном мире, где забота о гигиене и чистоте кухни становится все более актуальной, эксперты предлагают неожиданный и простой способ продлить жизнь губкам для мытья посуды.