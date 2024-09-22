Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Индия дала понять, что по украинскому вопросу США ей ближе, чем Китай – заявление Quad

Индия дала понять, что по украинскому вопросу США ей ближе, чем Китай – заявление Quad

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии выразили глубокую обеспокоенность войной на Украине и призвали к «справедливому и длительному миру» на основе международного права и принципов Устава ООН.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Еще бы они платили за те энергоносители... А о чем думают наши поставщики этих дешевых энергоносителей -хотелось бы услышать... КТО будет уважать и считаться с теми, кто &quot;ни бе, ни ме&quot; произнести не может и потребовать свое...
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10 час.
Ринат Ахметуллин
Очень даже вы правы, Индия действительно таковой и является.
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10 час.
Ринат Ахметуллин
Смешно честное слово, Байден старая, скрипящая марионетка, Трюдо педик, Исида сын собаки, ратуют за мир во всем мире и справедливость и решительное неприятие угроз ядерной войны, тьфу блять, противно...
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10 час.

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