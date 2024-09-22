Индия дала понять, что по украинскому вопросу США ей ближе, чем Китай – заявление Quad

лл

лина любимцева

Еще бы они платили за те энергоносители... А о чем думают наши поставщики этих дешевых энергоносителей -хотелось бы услышать... КТО будет уважать и считаться с теми, кто "ни бе, ни ме" произнести не может и потребовать свое...