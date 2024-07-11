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Царьград

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Разделали Одессу "как надо" - после удара полыхало полдня: Засекреченные объекты выдали партизаны. "Мэр готовится встречать" армию России

Разделали Одессу "как надо" - после удара полыхало полдня: Засекреченные объекты выдали партизаны. "Мэр готовится встречать" армию России

Одесские партизаны рассказали серии ракетный прилётов по Одессе и области – буквально разделали ударами "как надо", сообщается, об "очень удачных итогах".

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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Одесса Русский город. И мы ее скоро освободим. Как и Николаев.
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