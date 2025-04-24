Депутат объяснил, почему Зеленский боится признать Крым российским

В первую очередь, украинским лидером движет страх не победить на новых выборах Украинский президент Владимир Зеленский боится идти на признание российского статуса Крыма из-за желания сохранить за собой власть на президентских выборах.
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