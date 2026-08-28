В Казани прошел «Кубок Мэра» по кикбоксингу с участием 400 спортсменов

Фото: Филиала Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан На площадке казанского «Центра бокса и настольного тенниса» под эгидой Международной профессиональной бойцовской лиги TATFIGHT и Российской бойцовской лиги «ПРО КИК» прошли финальные поединки «Кубка Мэра Казани», профессиональные бои по кикбоксингу «ТАТФАЙТ – ПРО КИК» и лиги GPRO.
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