НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

115 подписчиков

В Казани прошел «Кубок Мэра» по кикбоксингу с участием 400 спортсменов

В Казани прошел «Кубок Мэра» по кикбоксингу с участием 400 спортсменов

Фото: Филиала Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан На площадке казанского «Центра бокса и настольного тенниса» под эгидой Международной профессиональной бойцовской лиги TATFIGHT и Российской бойцовской лиги «ПРО КИК» прошли финальные поединки «Кубка Мэра Казани», профессиональные бои по кикбоксингу «ТАТФАЙТ – ПРО КИК» и лиги GPRO.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии