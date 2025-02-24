Фронтмен «свободного мира»

Новая роль Просроченного в кратковременном спектакле Одной из главных интриг в отношениях Вашингтона и Киева остается вопрос о том, как быстро подпишет Зеленский соглашение о передачи контроля США над месторождениями редкоземельных металлов и других украинских активов, и произойдет ли это вообще, разрешилась вчера.