Критически низкий пролет над переполненным стадионом вызвал шквал критики

Небо над южноафриканским Кейптауном превратилось в сцену для головокружительного авиашоу: два самолёта авиакомпании Airlink пронеслись на предельно малой высоте прямо над крышей стадиона DHL, где в тот момент проходил регбийный матч между сборными Южной Африки и Новой Зеландии .