Офис Зеленского осудил Залужного за слова о "тупике в конфликте"

Global Look Press/Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт вокруг Незалежной зашел в тупик.
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