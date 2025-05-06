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В ЕС в последний момент сорвано принятие плана по отказу от российского газа и СПГ

В ЕС в последний момент сорвано принятие плана по отказу от российского газа и СПГ

Еврокомиссия решила разработать новую «дорожную карту» поэтапного отказа Евросоюза от российских энергоресурсов вместо введения санкций на их импорт.

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