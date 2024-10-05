В России хотят запретить пропаганду квадроберства

Соответствующий документ готовится в Государственной Думе Фото: Belkin Alexey/news.ru Российские власти обеспокоены распространением так называемого «квадроберства» и намерены бороться с пропагандой данного явления.
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