В аэропорту Казани несколько рейсов задерживаются из-за введенных временных ограничений

В казанском аэропорту задерживаются несколько рейсов на прилет и вылет из-за временных ограничений. Как уточнили в авиакомпании Nordwind Airlines, задерживаются следующие рейсы: N4-740 Красноярск — Казань N4-078 Казань — Москва N4-784 Улан-Удэ — Казань N4-1410 Худжанд — Казань Рейс N4-752 Томск — Казань приземлился на запасном аэродроме.