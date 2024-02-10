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США в 2 раза сократили в 2023 году законтрактованные поставки СПГ с новых проектов

США в 2 раза сократили в 2023 году законтрактованные поставки СПГ с новых проектов

США в 2 раза сократили в 2023 году законтрактованные поставки СПГ с новых проектов Татьяна АрестоваПоследние годы создали предпосылки для укрепления позиции США на рынке СПГ.

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