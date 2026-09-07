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Четыре переезда, съёмный быт и путь к себе: как сложилась жизнь Нозанин Абдулвасиевой после брака с Александром Гордоном

Четыре переезда, съёмный быт и путь к себе: как сложилась жизнь Нозанин Абдулвасиевой после брака с Александром Гордоном

Брак Нозанин Абдулвасиевой и Александра Гордона с самого начала привлекал пристальное внимание общественности из-за 30-летней разницы в возрасте.

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