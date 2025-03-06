Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку рассказал, что у него был вариант продолжения карьеры в Турции, а также признался, что хотел бы снова выступать за топ-клуб и бороться за чемпионство в РПЛ.
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