Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку рассказал, что у него был вариант продолжения карьеры в Турции, а также признался, что хотел бы снова выступать за топ-клуб и бороться за чемпионство в РПЛ.