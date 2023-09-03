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РБК: СК и Росавиация продолжили расследование катастрофы с самолетом Пригожина

РБК: СК и Росавиация продолжили расследование катастрофы с самолетом Пригожина

Расследование причин катастрофы самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще идет. Через несколько часов после первых сообщений о крушении Росавиация заявила о создании специальной комиссии для установления обстоятельств произошедшего.

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