Марочко: ВСУ на Купянском направлении прибегают к тактике «мелких укусов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Купянском направлении прибегают к тактике «мелких укусов». Об этом сообщил в среду, 28 февраля, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии