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Марочко: ВСУ на Купянском направлении прибегают к тактике «мелких укусов»

Марочко: ВСУ на Купянском направлении прибегают к тактике «мелких укусов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Купянском направлении прибегают к тактике «мелких укусов». Об этом сообщил в среду, 28 февраля, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

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