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Лента новостей Крыма

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Сергей Мардан: На горизонте снова маячит страшная зрада

Сергей Мардан: На горизонте снова маячит страшная зрада

На горизонте снова маячит страшная зрада.Трамп не только может признать Крым за Россией, но готов передать порт Одессы под контроль Москвы, пишет NYT ссылаясь на свои взволнованные источники в офисе Зеленского.

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