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Сборные России U21 по баскетболу 33 одержали 5 побед в 6 матчах в 4-й игровой день Лиги наций

Российские сборные 3х3 U21 успешно провели 4-й день на Лиге наций. На обе команды пришлось одно поражение – девушки уступили китаянкам.

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