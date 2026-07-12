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«POV: ты смотришь матч Норвегия – Англия». Медведева призналась, что смотрела игру из-за Холанда

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева смотрела четвертьфинал ЧМ-2026 Норвегия – Англия из-за Эрлинга Холанда.

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