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Участие Стефена Карри в 1-м матче серии с «Денвером» пока под вопросом

По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, участие разыгрывающего Стефена Карри в первом матче серии плей-офф с «Денвером» на данный момент находится под вопросом.

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