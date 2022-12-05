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какое счастье, что я не бываю в ресторанах )))))))))))))))
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Тая
От анекдота про прачечную осталась половина. Вторая выглядит так: - Алло, это прачечная? - Прачечная, прачечная? Хера...
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владимир коверко
кстати, в ресторанах всего мира самая распространённая приправа это плевок официанта в тарелку, знающие люди объясняю...
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