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В возрасте 68 лет ушел из жизни мангака Торияма Акира — создатель «Драконьего...

В возрасте 68 лет ушел из жизни мангака Торияма Акира — создатель «Драконьего...

В возрасте 68 лет ушел из жизни мангака Торияма Акира — создатель «Драконьего жемчуга»1 марта не стало легенды от мира манги — автора «Драконьего жемчуга» Ториямы Акиры, о чем объявили уже после частных похорон с участием ближайших родственников.

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