В возрасте 68 лет ушел из жизни мангака Торияма Акира — создатель «Драконьего жемчуга»1 марта не стало легенды от мира манги — автора «Драконьего жемчуга» Ториямы Акиры, о чем объявили уже после частных похорон с участием ближайших родственников.