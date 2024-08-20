Роскошно живут с младенчества: дети 7 звёзд, кому перепадают очень дорогие подарки

Каждому родителю хочется дать своему ребёнку самое лучшее. У звёзд такая возможность есть. Поэтому их дети с самых юных лет получают в подарок дорогие брендовые сумки, одежду ведущих модных домов, роскошные вечеринки на день рождения и даже автомобили.