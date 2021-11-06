Аваков: Россия присоединяет Белоруссию методом гитлеровской Германии

На Украине продолжают обсуждать мнимую опасность со стороны России. На этот раз российские войска около границы Незалежной разглядел бывший украинский глава МВД Арсен Аваков, предупредивший соотечественников о том, что угроза никуда не делась.
На Украине продолжают обсуждать мнимую опасность со стороны России. На этот раз российские войска около границы Незалежной разглядел бывший украинский глава МВД Арсен Аваков, предупредивший соотечественников о том, что угроза никуда не делась.
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