Жители хутора под Анапой обратились в СКР из-за появления огромной мусорной свалки

Жители хутора под Анапой обратились в СКР из-за появления огромной мусорной свалкиВ СК России обратился житель Анапы и рассказал, что в хуторе Воскресенском региональным оператором ТКО организована работа точки сбора отходов якобы для их дальнейшей транспортировки на полигон.
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