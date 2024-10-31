Жители хутора под Анапой обратились в СКР из-за появления огромной мусорной свалки

Жители хутора под Анапой обратились в СКР из-за появления огромной мусорной свалкиВ СК России обратился житель Анапы и рассказал, что в хуторе Воскресенском региональным оператором ТКО организована работа точки сбора отходов якобы для их дальнейшей транспортировки на полигон.