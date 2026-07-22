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"Это нормально, когда тренер повышает голос на ребёнка". Сёстры Аверины высказались о "жёстких" методах Ирины Винер

"Это нормально, когда тренер повышает голос на ребёнка". Сёстры Аверины высказались о "жёстких" методах Ирины Винер

Сёстры Дина и Арина Аверины высказались о методах своей наставницы — тренера по художественной гимнастике Ирины Винер, которую ранее обвиняли в слишком жёстком обращении с юными гимнастками.

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