Из Пестречинского района на СВО доставили гумпомощь

Из Пестречинского района в зону проведения спецоперации доставили гуманитарный груз. В мероприятии приняли участие глава района Раис Сулейманов и экс-глава муниципального образования, ныне полпред Татарстана в Белоруссии Ильхам Кашапов.
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