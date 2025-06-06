Дуда заверил Трампа, что Навроцкий продолжит курс на сближение Польши с США

REUTERS Действующий президент Польши Анджей Дуда заверил американского лидера Дональда Трампа, что победивший на президентских выборах в республике Кароль Навроцкий продолжит сближение Варшавы с Соединенными Штатами.
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