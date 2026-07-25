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Царьград

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Липецкое отделение СЖР объявило о смерти журналиста Загнойко

Липецкое отделение СЖР объявило о смерти журналиста Загнойко

Липецкое отделение Союза журналистов сообщило о смерти Николая Загнойко, бывшего корреспондента ТАСС, известного своими работами и участием в командировке в Чечню в 1997 году.

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