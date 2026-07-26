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Царьград

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Министр Армении осмотрел тоннели трассы «Тегеран – Север» в Иране

Министр Армении осмотрел тоннели трассы «Тегеран – Север» в Иране

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян, находящийся с рабочим визитом в Иране, посетил строительную площадку нового тоннеля, а также центр управления автомагистралью «Тегеран – Север».

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