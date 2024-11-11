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Перед угоном пилоту российского вертолета предлагали отравить других членов экипажа

Перед угоном пилоту российского вертолета предлагали отравить других членов экипажа

Стали известны подробности неудачной попытки вербовки пилота российского вертолета радиоэлектронной борьбы украинскими силовиками.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Что военные ВС РФ, делают в соц сетях? Им скучно, или они себя проверяют гражданскую устойчивость, или конкретно торгуют своим положением?Вот из за этого хлипка жизнь российского воина, его то генерал продаст. то свой через соцсети предаст.выводы после инцидента с вертолётчиком Кузьминовым. похоже. не сделано никаких.В доступном пространстве находятся фамилии и должности наших военных.Мало, что их выдают. так они  ещё и сами высвечиваются, торгуя своим положением!
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