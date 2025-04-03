СК начал проверку после выброса химвещества на заводе под Балаково

Проверка по факту нарушения норм охраны труда из-за выброса химического вещества на предприятии в Балаковском районе, в результате которого пострадали рабочие, начата следственным управлением СК РФ по Саратовской области, 3 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии